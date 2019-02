Tears For Fears, Flogging Molly, Interpol en Walk Off The Earth op Rock Zottegem Frank Eeckhout

26 februari 2019

17u12 0 Zottegem Tears For Fears, Flogging Molly, Interpol en Walk Off The Earth staan op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli op het podium van Rock Zottegem. Eerder geraakte ook al bekend dat Limp Bizkit, +LIVE+, Midnight Oil, Arsenal en Boef afzakken naar de festivaltent op de Bevegemse Vijvers. “Het kan niet anders, dit wordt opnieuw een topeditie", glundert organisater Kurt De Loor.

Organisator Kurt De Loor kijkt nu al reikhalzend uit naar de start van de festivalzomer. “We zijn er opnieuw in geslaagd om een zeer sterke affiche uit te bouwen”, zegt hij. Op vrijdag 5 juli krijgen Limp Bizkit en Midnight Oil het muzikale gezelschap van Flogging Molly, de Amerikaanse folkpunkband met wortels in Ierland. “Met hun zeer aanstekelijke combinatie van punk, rock en Ierse folk brengen ze zelfs de stijfste hark aan het dansen. Tijdloze klassiekers en een uitmuntende livereputatie. Feest op The Crazy Main verzekerd.”

Zaterdag 6 juli wordt gewoon memorabel. “Naast +LIVE+, Arsenal en Boef verwelkomt Rock Zottegem ook het Britse popduo Tears For Fears dat na meer dan tien jaar voor het eerst opnieuw een festivalpodium aandoet. Nummers als ‘Shout’, ‘Everybody wants to rule the world’ en het verpletterende ‘Mad World’ staan in menig collectief geheugen gegrift. Met hun ‘Greatest Hits-tournee’ pakt de Britse band het Zottegemse festivalpubliek graag in", weet De Loor.

Festivalminnend Vlaanderen mag zich op zaterdag 6 juli ook klaarmaken voor de broeierige gitzwarte gitaarsongs van de legendarische Amerikaanse band Interpol. “Met hun debuutalbum ‘Turn on the Bright Lights’ veroverde de band de underground rockscene. Het duistere kantje en de aantrekkelijke rifs leverden Interpol een trouwe schare fans op, zowel in de VS als Europa, maar ook bijvoorbeeld in landen als Japan. En het begin van de festivalzomer is natuurlijk pas echt compleet met de eigenzinnige happy tunes van de Canadese YouTube-sensatie Walk Off The Earth. In 2012 scoorde de band een wereldhit door met vijf man op één gitaar het nummer ‘Somebody that I used to know’, een cover van Gotye, te spelen. Naast hun eigen repertoire liet de groep zich ook gaan op nummers van onder andere The Beatles, Nirvana, Radiohead, Adele, Eminem en Rihanna. Na Pukkelpop en Werchter wordt Rock Zottegem hun eerste passage op een Belgisch festivalpodium", geeft de organisator nog mee.

Early-birdtickets kosten 45 euro per dag en voor een combiticket voor vrijdag en zaterdag tel je momenteel 85 euro neer. De early-birdactie loopt nog een paar weken. Ook drankbonnetjes kunnen voordelig online aangekocht worden. Voor de volledige line-up, tickets en meer info, kan je terecht op www.rock-zottegem.be.