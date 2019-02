Te veel vertrouwen in baas en verzekeraar komt Zottegems gezin duur te staan LDO

13 februari 2019

12u23 0 Zottegem De 21-jarige E.R. uit Zottegem en haar vader hadden een beetje te veel vertrouwen in hun baas en hun verzekeraar. Daardoor moesten ze voor de politierechter verschijnen, met een boete en rijverbod tot gevolg.

De 21-jarige bestuurster uit Zottegem kreeg van haar baas de opdracht de lichte vrachtauto van haar vader te parkeren op een onreglementaire manier. “Hij had gevraagd om de auto achter de zijne te parkeren. Ik moest daarna weg, maar liet mijn sleutels achter zodat hij mijn auto direct kon verplaatsen. Ik heb nadien zelfs nog gebeld om te vragen of ze mijn auto al hadden verzet, maar dat bleek niet het geval. Toen ik terug kwam, stond de politie er al”, deed de jonge vrouw haar verhaal aan de politierechter. Op de koop toe bleek de wagen niet verzekerd te zijn. Deze keer knelde het schoentje bij de verzekeraar. “Ik heb de verzekering cash betaald, maar het geld is verdwenen. Ik heb nooit de groene kaart gekregen en heb de verzekering nadien zelfs nog eens betaald, opnieuw cash. Ze hebben mij beloofd een deel terug te betalen, maar dat is nooit gebeurd. Eigenlijk zijn we opgelicht”, verduidelijkte de moeder van de bestuurster.

De politierechter legde de 21-jarige bestuurster een boete van 600 euro en een maand rijverbod op. De vader kreeg 400 euro boete en eveneens een maand rijverbod. Ze kregen er ook nog een advies van de politierechter bij: “Misschien valt het te overwegen klacht in te dienen tegen de verzekeraar, want het kan niet dat het geld in zijn zakken verdwijnt.”