Te Deum op nationale feestdag 26 juni 2018

Ter gelegenheid van de nationale feestdag wordt er op zaterdag 21 juli om om 10 uur een Te Deum gezongen in de dekenale kerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart in Zottegem. Verzamelen gebeurt aan het stadhuis op de Markt waar de optocht om 9.50 uur vertrekt. na het Te Deum wordt er nog een optocht georganiseerd op de Heldenlaan. Na afloop is er een toespraak van de burgemeester gevolgd door een receptie op het stadhuis. (FEL)