Supersenior krijgt tentoonstelling 17 maart 2018

Supersenior Monique Van de Walle (74) uit Zottegem is één van de tien fitte senioren uit de Vlaamse Ardennen, die een prominente rol speelt in de tentoonstelling 'Langer Genieten' over het belang van gezond ouder worden. "Door goed voor mezelf en anderen te zorgen en door gastvrij te zijn, blijf ik gezond en fit", zegt de vrouw. Ook Zottegem heeft het engagement ondertekend om te streven naar een gezonde gemeente waar onze senioren zo lang mogelijk in hun huis en gemeente kunnen blijven genieten. De tentoonstelling is vanaf vandaag gratis te bezichtigen in het lokaal dienstencentrum Egmont (Arthur Gevaertlaan) tot 1 april. (FEL)