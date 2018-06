Superhelden zijn eigenlijk Jongsocialisten 22 juni 2018

02u32 0 Zottegem De superhelden die nu al enkele maanden in het straatbeeld hangen, zijn eigen Jongsocialisten. Kenny Verbanck en Louie Van Rijsselberge stellen zich verkiesbaar op de lijst sp.a - Voor Zottegem.

Enkele weken geleden maakte 'Voor Zottegem' zich bekend als een groepje van jonge Zottegemenaren die hun stad willen verbeteren. Tot dan voerden zij campagne met de slogan 'Onze stad heeft superhelden nodig!'. Ze beklemtoonden meteen dat ze geen ambitie hadden om een politieke partij op te richten. Maar dat ze een politieke voorkeur hadden, was wel duidelijk. Gisteren bekenden ze dan toch kleur. En dat is rood, het rood van de socialisten. Iets anders hadden velen verbaasd met de voorzitter van de Jongsocialisten in hun midden. Met een persbericht probeerden ze nog de indruk te wekken dat ze hun keuze pas na contact met de socialisten gemaakt hebben. "Na onze 'outcoming' kregen we van heel wat Zottegemnaren zeer positieve reacties over onze voorstellen. Velen konden zich daar in vinden en daarbij kwam ook meermaals de vraag of we deze in de praktijk willen brengen. Blijkbaar was ook sp.a onder de indruk. Zij nodigden ons uit voor een gesprek. Ze boden aan om als partner aan de verkiezingen deel te nemen en onze voorstellen in het verkiezingsprogramma op te nemen", zegt Louie Van Rijsselberge. (FEL)