StressFactor Live met Jebroer in KAZ 20 april 2018

Koninklijk Atheneum Zottegem krijgt op donderdag 26 april Stressfactor Live over de vloer. StressFactor wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de leerlingenraad en enkele begeleidende leerkrachten. In de loop van dit schooljaar organiseerden zij een aantal activiteiten om geld in te zamelen zodat de school dit festival aan een zo laag mogelijke prijs zou kunnen aanbieden aan alle leerlingen en leerkrachten. "De festivalzone met een mainstage, zijpodium, food and drink corner, verschillende randanimatie-tentjes en een EHBO-post, wordt ingericht op de grasterreinen van onze school. Voor alle leerlingen biedt de organisatie van StressFactor Live gehoorbescherming en een festivalgids aan. De leerlingen kunnen een drank- en eetkaart aankopen ter waarde van 5 of 10 euro en we werken met herbruikbare bekers", laat de directie weten. Naar Stressfactor Live komen onder meer Jebroer en DJ Zina. Dit festival is enkel toegankelijk voor KAZ-leerlingen en -leerkrachten en start om 11.30 uur.





(FEL)