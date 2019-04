Strengere controle aan werken spoorwegbrug houdt spookrijders weg Frank Eeckhout

12u03 2 Zottegem Strengere controle door de lokale politie moet spookrijders aan de werken in de Erwetegemstraat afschrikken. Begin deze week negeerden heel wat automobilisten de signalisatie aan de werken, waardoor de gemeente actie ondernam.

De werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat gingen maandag 4 maart van start. De nieuwe doorgang wordt heel wat comfortabeler, want de voertuigen kunnen er elkaar kruisen. Bovendien komt er aan beide zijden een voetpad. De nieuwe brug moet ook aansluiten op de spooroverweg verderop. Maar pas vanaf deze week zorgen de werken voor grote verkeershinder. Tot vrijdag geldt er eenrichtingsverkeer en is er een omleiding voorzien. Toch negeerden heel wat automobilisten deze maatregelen, wat voor gevaarlijke situaties zorgde. Schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele vroeg de politie om strenger te controleren. “Sindsdien worden geen spookrijders meer opgemerkt”, klinkt het bij de arbeiders die de werken uitvoeren.