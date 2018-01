Stoet breekt record: 604 carnavalisten 02u37 0 Foto Ronny De Coster Een van de prachtige praalwagens in de stoet. Zottegem 604 carnavalisten, verdeeld over 40 inschrijvingen, hebben zaterdagavond meegedaan aan de stoet in Zottegem. Dat is een record.

De stoet was een aaneenschakeling van prachtige wagens met groepen, uitgedost in knappe kostuums. "Carnaval Zottegem kende een bijzonder vlotte stoet", zegt Lieven Buysse, voorzitter van het Feestcamité.





"Ik ben er zeker van dat de massa toeschouwers langs het parcours genoten heeft van zoveel pracht en praal. Carnaval in Zottegem zit nu al enkele jaren in een opwaartse spiraal en het niveau blijft maar stijgen", glundert Lieven Buysse. ZKV De Snoopy's kaapte de eerste prijs weg. Met hun thema 'The Snoopy's gaan tot op het bot' wisten ze de jury het meest te bekoren.





De speciale Egmontprijs, een cheque ter waarde van 250 euro, ging naar 'Egmont grensoverschrijdend # Mie Toe' van Rio 2020. (FEL)