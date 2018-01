Stisa krijgt 1.400 euro van school in Heverlee 24 januari 2018

De Vrije Basisschool Sint- Hubertus uit Heverlee kreeg bezoek van Alberto Vermicelli en internationale top-dj Da Rick. Samen met Zottegemnaar Stijn De Bruycker van STISA kwamen ze de kinderen persoonlijk bedanken omdat ze de opbrengst van hun kerstfeest, 1.400 euro, aan STISA schonken. Maar er is meer.





"Deze school deelde zwaar in de klappen enkele jaren geleden met het busongeval in Sierre. Het feit dat ze STISA uitkozen als goed doel deed ons besluiten ze daar eens persoonlijk te gaan verrassen", zegt Stijn De Bruycker.





