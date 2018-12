STISA brengt speelgoed naar zieke kinderen in Brugge Frank Eeckhout

18 december 2018

16u29 0 Zottegem STISA heeft voor het negende jaar op rij speelgoed naar zieke kinderen gebracht. “Dit keer trokken we naar De Kade en Spermalie in Brugge", zegt initiatiefnemer Stijn De Bruycker. In zijn zog trokken enkele BV’s mee naar Brugge.

STISA verwijst naar Stijn en Isabelle De Bruycker uit Zottegem. De vzw koopt speelgoed aan en verdeelt dat aan kinderen die langdurig in een ziekenhuis of andere instelling verblijven. Dit jaar trok Stijn naar De Kade en Spermalie in Brugge, een instelling voor kinderen en jongeren met autisme, blinde of slechtziende kinderen of kinderen met een gedrags- en emotionele stoornis.

“David Vandyck, Peter De Clercq, Lorenzo Staelens, Sam Gooris, Sergio, Kelly Pfaff, Xavier (Rox) en Sander Loones (N-VA) waren ook van de partij. Maar de echte blikvanger was Niels Niels Destadsbader. Hij maakte graag tijd vrij voor de kinderen en schonk hen individuele geschenken. De kinderen mochten ook een ritje maken in een Porsche. De kinderen werden nog getrakteerd op een muzikale workshop door Tamboeri en doorlopend kon het clownshuis worden bezocht", vertelt Stijn trots.