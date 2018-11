Steven Ghys nieuwe directeur van GO! basisschool Bevegem Frank Eeckhout

11 november 2018

09u21 1 Zottegem Steven Ghys uit Michelbeke startte na de herfstvakantie als nieuwe directeur van GO! basisschool Bevegem in Zottegem.

“Op 5 november volgde ik Peggy Mons op, die een nieuwe uitdaging aanging bij de Pedagogische Begeleidingsdienst”, zegt Steven Ghys. Ik ben ruim 25 jaar actief in het onderwijs en stond zelf 17 jaar voor de klas in het secundair onderwijs, waar ik de vakken Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde voor mijn rekening nam. Later werkte ik als leerlingenbegeleider en beleidsmedewerker. In 2012 behaalde ik de akte van directeur.”

Na directiefuncties in Atheneum Ninove, IBSO De Horizon Aalst en in Basisschool Ten Berge Berlare werd Ghys geselecteerd om de leiding van basisschool Bevegem in Zottegem op te nemen. “Ik kwam terecht in een goed georganiseerde school en kan rekenen op een zeer enthousiast en deskundig team. Mijn doelstellingen zijn duidelijk: kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden in een school, waar niet enkel de leerlingen zich goed voelen, maar waar ook het personeel met plezier voor de klas staat. Allen samen willen we van BS Bevegem een school voor de toekomst maken", besluit Ghys.