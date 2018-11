Steenweg op Aalst in Elene afgesloten voor alle verkeer na verkeersongeval Brandweer ruimt mazoutspoor op na ongeval met vrachtwagen Ronny De Coster en Frank Eeckhout

09 november 2018

06u48 26 Zottegem In Elene is de Steenweg op Aalst (N46) ter hoogte van het houtbedrijf Van Steenberge afgesloten voor alle verkeer. De brandweer moet er mazout opruimen na een verkeersongeval.

Een vrachtwagen die op de parkeerstook naast de weg een oplegger had geparkeerd en rechtsomkeer wou maken, werd bij het vertrekken aangereden door een wagen die vanuit de richting Zwalm kwam.

Chauffeur lichtgewond

Bij de klap raakte de automobilist lichtgewond. De man is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis “Sint-Elisabeth” in Zottegem.

Bij de aanrijding is de brandstoftank van de vrachtwagen lekgeslagen. Mazout ligt over een grote oppervlakte verspreid. Een team van de brandweerpost Zottegem is met man en macht bezig om de weg schoon te maken.

De weg is afgesloten van aan het kruispunt met de Elenestraat (aan het Hof van Oranje) tot aan de Europaweg (‘t Voske).