Statiegeldalliantie verwelkomt nieuw lid 28 februari 2018

Ook Zottegem treedt toe tot de statiegeldalliantie. De alliantie is een collectief van maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties die ijveren voor de invoer van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. "Statiegeld heffen zal mensen twee keer doen nadenken voor zij hun blikjes en flesjes in de natuur smijten, want ze smijten zo letterlijk geld weg", meent schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). Met het toetreden tot de statiegeldalliantie wil Zottegem een signaal geven aan de Vlaamse overheid om werk te maken van het uitbreiden van het statiegeldsysteem, dat nu reeds geldt voor heel wat glazen flessen. Daarnaast doet de stad ook een oproep aan alle inwoners, jong en oud, om samen met de Zottegemse scholen en verenigingen deel te nemen aan de jaarlijkse zwerfvuilactie 'Poets 2018', die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 24 maart. (FEL)