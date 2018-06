Stand-upcomedy van bovenste plank in hoeve Rijkbos 05 juni 2018

Steven Mahieu komt op zaterdag 16 juni met zijn voorstelling 'Zonder filter' naar hoeve Rijkbos in Elene. 'Zonder Filter' is de derde avondvullende voorstelling van Steven Mahieu waarmee hij het voorbije anderhalf jaar talrijke theaterzalen in gans Vlaanderen vulde. De opbrengst van de avond gaat naar de verdere uitbouw van het project 'Voedseltuin Rijkbos'. Drie keer per week komen psychisch kwetsbare mensen en bewoners uit de omgeving als vrijwilliger werken in de gezamenlijke (moes)tuin. Ecologisch tuinieren als hefboom naar warmmenselijke verbondenheid. Kaarten kosten 15 euro en kunnen besteld worden via voedseltuinrijkbos@gmail.com.





