Stadsdiensten halen oude batterijen op 05 juni 2018

De stadsdiensten van Zottegem trekken op vrijdag 15 juni van huis naar huis om oude batterijen in te zamelen. "Tussen 1 en 30 juni 2018 daagt BEBAT de steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen uit om het grootste gewicht aan gebruikte batterijen per inwoner in te zamelen. De gemeente die hierin slaagt, krijgt stijlvolle picknicktafels uit gerecycleerd materiaal", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). In de verpakking van het stadsmagazine dat deze maand wordt bedeeld, vinden de inwoners een zakje om de batterijen in te steken. Er wordt gevraagd om het zakje op een zichtbare plaats (aan de voordeur of aan de brievenbus) te zetten. Bij grotere hoeveelheden kan best gebruik gemaakt worden van een kartonnen doos. "Ik ken wel een paar groene plekjes in Zottegem waar deze picknicktafels mooi tot hun recht zouden komen", voegt schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V) daar nog aan toe. (FEL)