Stadsbestuur vraagt strenge aanpak van vandalisme 13 juni 2018

02u30 0

Burgemeester Jenne De Potter en de rest van het stadsbestuur vragen een strenge aanpak van het vandalisme in Zottegem. Het voorbije weekend werden in het centum vijtien wagens beschadigd en bloempotten en verkeersborden omgegooid. "Dergelijke feiten kunnen we in onze stad niet tolereren. Dit dient keihard en radicaal aangepakt en alles wordt in het werk gesteld om de daders te klissen. De camerabeelden van de stad en de NMBS worden grondig geanalyseerd en de lokale politie voert een intensief buurtonderzoek", laat Jenne De Potter weten. De burgemeester doet ook een oproep naar getuigen. "Wie iets gezien heeft, kan dit melden aan de politie." (FEL)