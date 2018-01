Stad zoekt vrijwilligers voor 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker 02u43 0

Zottegem zoekt vrijwilligers voor de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. "Op zaterdag 12 mei is onze stad uitgekozen als één van de middagsteden van de negende editie van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Enkele duizenden fietsers en supporters zakken dan af naar onze stad", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).





De 1.000 kilometer is een fietsvierdaagse waarin de totale afstand wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 kilometer, dus twee etappes per dag. Zo'n 1.000 ploegen, onderverdeeld in acht pelotons, rijden iedere dag een lus vanuit vaste gaststad Mechelen naar de Middagstad en terug.





"Een middagstad van de 1.000 kilometer is niet zomaar een stopplaats. De aankomst en het vertrek van de pelotons en de uren ervoor en erna zijn uitgegroeid tot een gigantisch evenement op zich, met een rennersdorp en een groot evenementendorp voor het brede publiek met optredens, kinderanimatie en eet- en drankstandjes. Ook strijden de vier middagsteden om de trofee 'Langste Erehaag' en proberen een zo lang mogelijke mensenketting te vormen om de pelotons warm te onthalen," zegt Jenne De Potter enthousiast.





Om dit alles in goede banen te leiden en het evenementendorp vorm te geven, doet de stad Zottegem een warme oproep naar vrijwilligers, scholen, bedrijven en verenigingen om mee hun schouders onder dit project te zetten.





Geïnteresseerden zijn welkom op de infovergadering op maandag 19 januari om 19.30 uur in CC Zoetegem en kunnen zich inschrijven via cultuurcentrum@zottegem.be. (FEL)