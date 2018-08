Stad zet personeel op de fiets Frank Eeckhout

10 augustus 2018

Met de aankoop van zes dienstfietsen waarvan twee elektrische, hoopt het stadsbestuur dat de dienst- en privéwagens vaker aan de kant blijven.

"De aankoop van deze dienstfietsen past perfect in ons klimaatplan. We willen ook met onze stadsdiensten minder CO² uitstoten en de dienstverplaatsingen zoveel mogelijk CO²-neutraal doen. Voor korte afstanden is de fiets vaak het ideale alternatief. Met de twee elektrische fietsen kunnen zelfs langere dienstverplaatsingen met de fiets gedaan worden. Het is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor het personeel. Geen file- of parkeerstress en goed voor de gezondheid", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

De stad gaat binnenkort ook meer inzetten op woon-werkverkeer. "Veel personeelsleden wonen dichter dan de 7 kilometer van hun werkplaats. We willen dan ook zoveel mogelijk ambtenaren laten lid worden van de 7km-club, een actie van de Vlaamse Overheid om zoveel mogelijk voor de fiets te kiezen.”