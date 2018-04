Stad voortaan Kom op tegen Kanker-gemeente 18 april 2018

Belgium's Got Talent winnaar Baba Yega zakt op zaterdag 12 mei af naar het evenementendorp van de 1.000 kilometer voor Kom Op tegen Kanker aan de Bevegemse Vijvers.





Zottegem mag zich voortaan Kom op tegen Kanker-gemeente noemen. De Egmontstad is dit jaar middagstad voor het vierdaagse fietsevenement ten voordele van kankeronderzoek. Op zaterdag 12 mei ontvangt Zottegem het peloton en valt er in de stad van alles te beleven voor de deelnemers en de supporters. "We maken er een echt volksfeest van, waarvan de opbrengst volledig naar Kom op tegen Kanker gaat. Heel wat Zottegemse verenigingen en organisaties zorgen voor een hapje en drankje. In het evenementendorp aan de Bevegemse Vijvers kan je ook genieten van muziek met een optreden van Jeuk, de gekke moves met Baba Yega, het straattheater van Puur Lain en Ron Jaluai en een concert van de Guy Swinnen Band. Wie het iets actiever ziet, kan dan weer fietsen op rollen", vertelt burgemeester Jenne De Potter. "We gaan de concurrentie aan met de drie andere middagsteden om de trofee van de Langste Erehaag te winnen. Het record staat op naam van Torhout, waar in 2016 maar liefst 3.465 mensen werden geteld. Wij gaan voor 4.000", besluit De Potter.





De erehaag wordt gevormd vlak voor de aankomst van de pelotons, tussen 11.30 uur en 11.45 uur. (FEL)