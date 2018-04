Stad verdubbeld subsidies voor carnavalsstoeten 28 april 2018

02u37 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem verdubbelt de subsidies voor de vier caranvalsstoeten. "Carnaval zet Zottegem mee op de kaart en dat verdient een duwtje in de rug", zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V)

Sinds jaar en dag worden de carnavalsstoeten in het centrum en de deelgemeenten door de stad Zottegem financieel ondersteund.





"Die subsidies gaan integraal naar het prijzengeld voor de groepen. Daarmee recupereren de carnavalsgroepen toch een deel van hun onkosten. Carnaval in Zottegem zit duidelijk in de lift en elk jaar worden de stoeten groter en mooier. Ook het aantal groepen neemt jaar na jaar toe", aldus De Potter.





Blijk van appreciatie

"Steeds meer carnavalisten zorgen ervoor dat de stoet indrukwekkender en attractiever wordt. Zowel de Carnavalsraad, het Feestcomité als de vele groepen waren dan ook vragende partij om de toelage op te trekken", zegt burgemeester De Potter.





Het stadsbestuur bleef niet doof voor die vraag en besloot de subsidies meteen te verdubbelen. "Carnaval in het centrum kan vanaf nu rekenen op 12.000 euro. De stoeten in Erwetegem, Sint-Goriks en Sint-Maria-Oudenhove krijgen elk 2.000 euro. We zien dat als een blijk van appreciatie voor de honderden vrijwilligers die de vroegste carnaval van Vlaanderen jaar na jaar tot een top event maken. Carnaval zet Zottegem mee op de kaart en dat verdient een duwtje in de rug", besluit de burgemeester.





(FEL)