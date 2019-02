Stad plaatst twee extra laadpalen voor elektrische wagens Frank Eeckhout

21 februari 2019

15u09 1 Zottegem Goed nieuws voor eigenaars van elektrische wagens, want de stad Zottegem gaat twee nieuwe publieke laadpalen plaatsen. “Dat brengt het totaal in onze stad op acht", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

De schepen stelt met genoegen vast dat er steeds meer elektrische wagens rijden in de Egmontstad. “De behoefte aan publiek toegankelijke oplaadpunten neemt daardoor toe. De twee nieuwe laadpalen worden binnenkort geplaatst op het Romeins Plein in Velzeke en op de parking van onze stedelijke basisschool De Smidse in Erwetegem. Daarmee draagt ook onze stad haar steentje bij tot het verbeteren van onze luchtkwaliteit, het inperken van de emissies van broeikasgassen en het beperken van de geluidshinder. Milieuvriendelijke wagens promoten is immers één van de vele acties uit ons klimaatplan,” zegt schepen Goossens.