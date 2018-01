Stad neemt drie extra laadpalen in gebruik 24 januari 2018

02u32 0

Goed nieuws voor eigenaars van elektrische wagens want de stad Zottegem neemt drie nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens in gebruik waardoor er nu in totaal vier laadpalen beschikbaar zijn. "Tot voor kort hadden we één laadpaal op de parking aan de Bevegemse Vijvers. Nu staat er ook een laadpaal op de grindparking aan de Molenstraat (tussen administratief centrum Sanitary en de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst), op de parking aan het domein van Breivelde (Parkstraat) en op de parking aan het kasteel van Egmont (Désiré Van Den Bosschestraat). Die laatste twee zijn intussen al operationeel", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V). "Bij het ondertekenen van het burgemeestersconvenant hebben we ons als stad geëngageerd om tegen 2020 ten minste 20% van de lokale uitstoot van broeikasgassen te laten dalen. Inzetten op elektrische wagens is één van de mogelijkheden om dit doel te bereiken. Elektrische mobiliteit draagt lokaal bij tot een schonere luchtkwaliteit en heeft globaal gezien een positief effect op het klimaat, zeker als daarbij gebruik gemaakt wordt van groene stroom. De lokaties werden bepaald rekening houdend met de aanwezigheid van drukbezochte sites, het lokaal parkeerbeleid en de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk", aldus de schepen. (FEL)