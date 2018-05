Stad laat impact parkeertoren onderzoeken 16 mei 2018

Het stadsbestuur van Zottegem heeft een mobiliteitsstudie besteld om de impact van de komst van een parkeertoren aan het station te becijferen.





Het dossier van de bouw van de parkeertoren ligt momenteel stil na klachten van omwonenden. Toch heeft de stad een mobiliteitsstudie besteld om de impact van die toren op het verkeer in kaart te brengen. "We weten dat de stationsomgeving heel wat uitdagingen kent op het vlak van mobiliteit. En dat de mogelijke komst van de parkeertoren al heel wat stof heeft doen opwaaien. Daarom vinden we het belangrijk om externe verkeersdeskundigen deze materie te laten bestuderen. Op die manier willen we een beter zicht krijgen op mogelijke quick-wins die we op korte termijn kunnen realiseren om de mobiliteit te verbeteren. Maar vooral ook willen we voorbereid zijn op de toekomstige uitdagingen", verduidelijkt schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V). (FEL)