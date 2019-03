Stad geeft renteloze lening aan Tennis- en Padelclub Zottegem voor bouw clubhouse Frank Eeckhout

01 maart 2019

15u48 0 Zottegem Voor de bouw van een nieuw clubhouse heeft Tennis- en Padelclub Zottegem van de stad een renteloze lening van 150.000 euro gekregen.

Tijdens de vorige legislatuur gaf de stad reeds renteloze leningen aan voetbalclub Eendracht Elene-Grotenberge voor de aanleg van een kunstgrasveld en aan de chirowerkingen van Velzeke en Strijpen voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen. Onlangs verkreeg Tennis- en Padelclub Zottegem een bouwvergunning voor de uitbreiding van de bestaande tennishal met een nieuw clubhouse. “We geven hiervoor een renteloze lening van 150.000 euro. Die wordt op 20 jaar terugbetaald", zegt schepen van Financiën Leen Goossens.

David Van Der Meulen, die de algemene leiding heeft van de Zottegemse Tennis- en Padelclub is dan ook zeer verheugd. “Het nieuwe clubhouse komt centraal te liggen tussen de beneden- en boventennisvelden, de tennishal en de padelcourts wat de toegankelijkheid voor iedereen optimaal gaat maken. De inkom zal vanaf dan tussen de beneden- en boventennisvelden zijn. Er zal van in het clubhouse 12 meter inkijk zijn naar de binnenvelden en naar de benedentennisvelden en padelcourts. Daarenboven zal er in een tweede fase een dakterras komen waardoor de boventennisvelden ook zichtbaar zullen zijn. Het nieuwe clubhouse voorziet 75 zitplaatsen, nieuwe kleedkamers en toiletten. We hopen nog dit voorjaar met de werken te starten", zegt Van Der Meulen.