Stad breidt e-loket fors uit 18 mei 2018

Zottegem De dienst Burgerzaken breidt haar online-aanbod van op te vragen documenten fors uit.

"Vanaf vandaag kan je via de website van de stad heel wat uittreksels en attesten van de dienst Bevolking van thuis uit opvragen. In de meeste gevallen krijg je ze onmiddellijk doorgezonden, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Deze uitbreiding van ons e-loket betekent een enorme sprong voorwaarts voor onze dienstverlening", meent burgemeester Jenne De Potter (CD&V).





Voor 34 uittreksels en attesten hoeven inwoners niet meer naar het Administratief Centrum Sanitary te gaan. "Je hebt enkel een computer, een internetverbinding, een kaartlezer voor je elektronische identiteitskaart en eventueel een printer nodig. Dat bespaart onze inwoners niet alleen ongelofelijk veel tijd en moeite, het ontlast ook onze diensten zodat de wachtrijen voor anderen korter worden. Voor mensen die onvoldoende vertrouwd zijn met een computer, blijft het loket van de dienst Bevolking uiteraard beschikbaar om de nodige attesten of uittreksels op te vragen." verzekert de burgemeester. (FEL)