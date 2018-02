Stad bevraagt inwoners rond veiligheid 28 februari 2018

02u58 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem gaat haar inwoners uitvoerig bevragen rond veiligheid. "Via Veiligheidsmotor peilen we bij onze inwoners naar verschillende veiligheidsthema's", laat burgemeester Jenne De Potter (CD&V) weten.

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging die nationaal door de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen wordt georganiseerd. Ook in Zottegem zullen een aantal inwoners, gekozen via een toevallige steekproef, een enquête in hun brievenbus ontvangen. "De verzamelde informatie bevat waardevolle aanwijzingen voor de verdere uitwerking van het globaal veiligheidsbeleid van de stad. Zottegem kent lage criminaliteitscijfers, maar elke verbetering die we kunnen aanbrengen op het vlak van veiligheid, moeten we zeker ondernemen", aldus de burgemeester. De verschillende vragenlijsten worden vanaf half maart van dit jaar verspreid. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de beleidsplannen van de nieuwe legislatuur. (FEL)





Meer over Zottegem

politiek