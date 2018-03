Sportzaal VBS Grotenberge moet capaciteitsgebrek verhelpen 01 maart 2018

02u54 0 Zottegem De nieuwe sportzaal van Vrije Basisschool Grotenberge moet het gebrek aan binnensportruimte in Zottegem helpen oplossen. "Tijdens het schooljaar kunnen onze verenigingen hier aan hetzelfde tarief sporten als in onze andere zalen", kondigt burgemeester Jenne De Potter aan.

Uit het Masterplan Sport bleek dat er dringend nood was aan extra binnensportruimte in Zottegem. Omdat een nieuwe sporhal bouwen op korte termijn niet haalbaar was, ging het stadsbestuur op zoek naar alternatieven. Zo'n alternatief werd gevonden in de nieuwe sportzaal van VBS Grotenberge.





"We bereikten een akkoord om de sportzaal na de schooluren ter beschikking te stellen van de Zottegemse verenigingen. De huurovereenkomst werd deze week bekrachtigd door het AGB en gaat op 12 maart in. De stad huurt de zaal van de school en hanteert nadien dezelfde tarieven als voor de andere sportzalen. Op die manier moeten we zelf geen infrastructuur bouwen, maar kunnen we het aanbod van sportruimte toch uitbreiden", zegt burgemeester De Potter. Directeur Christ Meuleman kijkt uit naar de samenwerking.





"Wij geven een nuttige invulling aan de ruimte die na de schooluren leeg staat en gaan zo in op de oproep van minister Hilde Crevits om schoolsportinfrastructuur buiten de uren open te stellen voor de samenleving", vult Meuleman aan.





(FEL)