Sporthal moet twee maanden dicht voor nieuwe vloer 02u46 0 Zottegem De sporthal van de Bevegemse Vijvers in Zottegem gaat vanaf maart twee maanden dicht voor het gieten van een nieuwe vloer. Dat is een pak langer dan oorspronkelijk gepland.

"We zoeken momenteel naar oplossingen voor de clubs", laat schepen Peter Roman weten.





De vloer van de sporthal aan de Bevegemse Vijvers is al een tijdje dringend aan vernieuwing toe. De werken stonden dit jaar gepland, maar de aannemer stelde bijkomende problemen vast. "Zo moet de vloer uitgebroken worden en komt er een nieuwe betonlaag op die zes weken moet uitdrogen", licht sportschepen Peter Roman (sp.a) toe. "In plaats van een week zal de sportzaal daardoor twee maanden niet beschikbaar zijn."





Ook de kostprijs van de werken loopt op. "Waar de werken begroot werden op 50.000 euro, zal de herstelling nu 200.000 euro kosten." De werken starten in maart. "Er werd rekening gehouden met de sportkampen, maar verschillende sportclubs moeten noodgedwongen op zoek naar een oplossing. Daar kunnen we niet onderuit. We stellen momenteel wel alles in het werk om de clubs bij te staan." (TVR)