Sporthal buiten gebruik, cafetaria dicht VERSLETEN VLOER ZET CLUBS BEVEGEMSE VIJVERS IN DE KOU FRANK EECKHOUT

30 maart 2018

02u58 0 Zottegem Een versleten sportvloer waardoor de clubs noodgedwongen andere oorden opzoeken en een gesloten cafetaria door een geschil tussen de uitbaters en het stadsbestuur: sportcomplex de Bevegemse Vijvers in Zottegem geeft maar een desolate indruk.

Sportzaal Bevegemse Vijvers ligt er verweesd bij nu heel wat sportclubs noodgedwongen naar een ander onderkomen op zoek zijn gegaan. Reden voor die verhuis is een versleten vloer. Uit onderzoek blijkt dat de volledige onderlaag vernieuwd moet worden, goed voor een kostenplaatsje van 175.000 euro. De sportclubs werd al in december gevraagd uit te kijken naar alternatieven, al dan niet in overleg met de sportdienst, maar tot op vandaag zijn de werken nog niet gestart. Enkele sportverenigingen stellen zich dan ook vragen bij de aanpak van de werken.





Twee weken kosten

"Kan er duidelijkheid komen over de start van de werken, wanneer ze afgelopen zijn, en wat de tegemoetkoming van de stad zal zijn? We maken nu al twee weken extra kosten voor een andere locatie, die dus blijkbaar vermeden hadden kunnen worden", stelt Steven De Smet van Ropeskipping Locomotion Zottegem vast. Hij wordt daarin bijgetreden door Arnaud Troubleyn van BBC Helios. "De zaal kan blijkbaar nog verder gebruikt worden door de scholen. Ook wij en onze vele leden hebben kosten en moeite moeten doen om een andere locatie te vinden. Het minste dat wij dan ook verwachten, is dat we via het stadsbestuur of de sportdienst op de hoogte gehouden worden in plaats van via geruchten in de wandelgangen. Wij moeten ook al beginnen aan de plannen voor volgend seizoen en een eventuele onbeschikbaarheid van de zaal of een afvoering van de nieuwe belijning heeft een grote impact voor onze club", zegt Troubleyn.





De sportdienst zegt dat de vertraging het gevolg is van een dispuut over de gunning van de werken. Het bedrijf dat naast de werken greep, betwistte de gunning, maar zou zich ondertussen neergelegd hebben bij de beslissing.





Drie maanden werken

"Het was ook voor ons even niet duidelijk wanneer de werken konden aanvatten. De gunning werd op 22 maart opnieuw toegewezen, waarna de bedrijven 15 kalenderdagen de tijd krijgen om in beroep te gaan. Indien geen beroep wordt aangetekend, kunnen de werken starten. Gedurende deze 15 dagen willen we clubs de mogelijkheid geven om de zaal alsnog te gebruiken, mits reservatie volgens de afgesproken tijdstippen", laat de sportdienst weten. Als alles goed verloopt, duren de werken drie maanden.





De gesloten cafetaria draait om een ruzie over het openstellen van de kijkruimte aan het zwembad. Omdat het stadsbestuur de uitbater verplicht die ruimte open te stellen, weigert hij nog langer de cafetaria te openen.