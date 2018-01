Sportdienst zoekt kandidaten voor Zottegemse sporttrofeeën 02u53 0 Zottegem Sportdienst Zottegem en de Stedelijke Sportadviesraad doen een oproep naar kandidaten voor de Zottegemse sporttrofeeën.

De Zottegemse Sporttrofee, de sporttrofee voor beloften, de trofee voor sportverdienste, de sporttrofee voor sportteams en de Zottegemse sporttrofee voor G-sporters worden uitgereikt aan sporters die vorig jaar (een) buitengewone prestatie(s) heeft geleverd en daarbij podiumplaats(en) op internationaal, nationaal of Vlaams niveau of een eerste plaats op provinciaal niveau behaalden. De trofee voor sportverdienste en de sporttrofee voor beloften kan slechts één maal worden uitgereikt aan één en dezelfde persoon. De kandidaturen moeten voor 11 januari ingediend worden via mail naar sportdienst@zottegem.be of op het bureelvan de Sportdienst in de Bevegemse Vijvers. De genomineerden van de diverse onderscheidingen worden bekendgemaakt tijdens de officiële huldiging in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers ter gelegenheid van de 'Zottegemse Sporttrofeeën Sportgala 2017' op vrijdag 2 februari. (FEL)