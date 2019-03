Spooroverweg Traveins drie weken afgesloten wegens werken Infrabel Frank Eeckhout

04 maart 2019

17u39 1 Zottegem Door werken van Infrabel wordt de spooroverweg in Traveins in Sint-Goriks-Oudenhove van maandag 11 maart tot maandag 1 april afgesloten voor het verkeer.

De overweg van Traveins wordt volledig vernieuwd naar een ‘harmelen’ (betonnen) overweg. Dit type overwegen is heel onderhoudsvriendelijk. “De werken zijn dermate ingrijpend dat ook het treinverkeer wordt stil gelegd in het weekend van 16 en 17 maart. Jammer genoeg is het niet mogelijk om dergelijke werken uit te voeren zonder een minimum aan hinder. Maar dat wordt zoveel als mogelijk beperkt. De omwonenden krijgen de komende dagen een pamflet met info over de werken in de bus. Tijdens de werken wordt een omleiding voorzien", laat schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele (N-VA) weten.

Wie vragen heeft over de werken kan een mail sturen naar matthias.diependaele@n-va.be.