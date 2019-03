Spooroverweg in Rijkbos vijf weken dicht door werken Frank Eeckhout

06 maart 2019

15u41 1 Zottegem Door werken wordt de spoorwegovergang in Rijkbos van maandag 18 maart tot en met vrijdag 26 april afgesloten voor alle verkeer. Om veiligheidsredenen worden de werken voornamelijk ‘s nachts uitgevoerd.

“De overweg in Rijkbos wordt volledig vernieuwd en uitgerust met een comfortabele, onderhoudsvriendelijke en geluiddempende bovenbekleding in rubber. Dat moet het typische geluid van auto’s, die over een overweg rijden, wat weg nemen. Onvermijdelijk zal dit geluidshinder met zich meebrengen voor de buurtbewoners maar van de werken zou voor hen net een vermindering van de permanente overlast moeten betekenen", zegt schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele (N-VA). Tijdens de werken wordt een omleiding voorzien. Voor inlichtingen buurtbewoners altijd terecht bij matthias.diependaele@n-va.be.