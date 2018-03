Speelgoedbeurs Gezinsbond SMO 02 maart 2018

03u10 0

Gezinsbond SMO organiseert morgen van 9 tot 13 uur een speelgoedbeurs in het ontmoetingscentrum in de Hazestraat in Sint-Maria-Oudenhove. Kinderen, eventueel begeleid, kunnen er zelf hun speelgoed verkopen. Op deze beurs wordt enkel speelgoed verkocht dat nog in goede staat is. Dus geen kledij, schoenen, baby-uitrusting of iets anders. Info en inschrijven met vermelding van uw naam en eventueel lidnummer bij Veerle Beerens via veerleken_beerens@hotmail.com of op het nummer 0496/78.91.00. Leden betalen 2,5 euro per tafel, niet-leden betalen 4 euro. (FEL)