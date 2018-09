Spaghettifestijn in De Hoop Frank Eeckhout

02 september 2018

08u30 1

Vzw De Hoop in Zottegem organiseert op vrijdag 21 september een spaghettifestijn in het restaurant van het Sint-Elisabethziekenhuis.

Tussen 17 en 19 uur of 19 en 21 uur kan je er aanschuiven voor een lekker Italiaans aperitiefje, spaghetti bolognese, vegetarische spaghetti of een croque. Afsluiten kan met een tiramisu of digestief. De voorziening voor volwassenen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel, wil de opbrengst investeren in een nieuwe rolwagen aangepaste minibus.

Kaarten voor het eetfestijn zijn te verkrijgen via dehoop@sezz.be, op het nummer 09/364.8703 of via personeel en cliënten en kosten 13 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Steunkaarten kosten 2,5 euro. Bestellen kan tot 14 september.