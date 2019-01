Sp.a wil duidelijkheid over werken Provinciebaan Frank Eeckhout

24 januari 2019

17u37 1 Zottegem Oppositiepartij sp.a vraagt maandag 28 januari op de gemeenteraad in Zottegem duidelijkheid over de timing van de werken aan de Provinciebaan in Velzeke.

“De versleten Provinciebaan (N46) in Velzeke wordt dit jaar aangepakt, maar duidelijkheid over wanneer de werken starten, hoelang ze gaan duren, of er een omleiding zal zijn en waar de buurtbewoners en lokale handelaars zich aan moeten verwachten, is er niet. En vlotte communicatie met de buurt en de handelaars vanuit het stadsbestuur is cruciaal. Vandaag zijn ze van niets op de hoogte. We stellen voor dat het stadsbestuur in februari overleg organiseert om de onduidelijkheden rond de werken weg te nemen", zegt Kurt De Loor.