Sp.a - Voor Zottegem luistert naar inwoners 19 juli 2018

Sp.a - Voor Zottegem organiseert op dinsdag 24 juli een participatiemoment om hun programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vorm te geven. Naast de leden van de partij, zijn alle Zottegemenaren ook welkom om mee te denken over hun stad en hun beste ideeën aan het programma toe te voegen.





Er zullen op de participatie-avond een zestal thematafels klaarstaan, waar iedereen kan aanschuiven, meediscussiëren en zijn voorstellen kan neerpennen. Aan elke tafel zit ook een expert in het thema, die de discussie coördineert en voor inspiratie zorgt. De thema's die er worden ingesteld zijn vrije tijd, mobiliteit, ondernemend Zottegem, sociaal Zottegem, burgerparticipatie - communicatie en groen Zottegem. Afspraak dinsdag 24 juli om 19.45 uur in het OC in Leeuwergem. (FEL)





