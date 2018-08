Gesponsorde inhoud Sp.a-kandidaat wil N-VA'er Matthias Diependaele "met plezier zien hangen" Frank Eeckhout

28 augustus 2018

17u18 1 Zottegem 'Of hij bij iemand in de tuin mag staan of aan het raam hangen', vraagt N-VA-lijsttrekker in Zottegem Matthias Diependaele via Facebook. Eén reactie laat alvast weinig aan de verbeelding over. "Hangen met plezier", reageert Carlos De Zutter, die zelf op plaats 20 staat de lijst sp.a-Voor Zottegem.

Ludiek of niet, het lijkt erop of het moddergooien begonnen is in Zottegem in de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen. Diependaele houdt het bij: "Het blijft toch confronterend om te zien hoe diep de haat bij de socialisten zit".

Carlos De Zutter laat de reactie over aan sp.a-boegbeeld Kurt De Loor. "Als dat ludiek bedoeld is, zie ik daar geen graten in. Een Zottegemse N-VA'er schreef ooit eens op Facebook 'Er bestaat maar één goede sos en dat is een dode sos'. Dat was volgens hem toen ook ludiek bedoeld", kaatst De Loor de bal terug.