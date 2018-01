Sotto's wordt Russische voetbaltempel HAL BIEDT PLAATS AAN 2.500 SUPPORTERS BEDRIJVEN KUNNEN VIPLOGES HUREN FRANK EECKHOUT

20 januari 2018

02u31 0 Zottegem Dance D-Vision en Photonics toveren Sotto's tijdens het WK voetbal om tot een Russische voetbaltempel. "We zorgen voor een totaalbeleving. We bieden de toeschouwers zelfs een straffere ervaring aan als in een echt stadion. Gadgets, lichtshow, danseressen en opzwepende muziek moet iedereen in extase brengen", vertellen initiatiefnemers Koen Van der Heyden en Pieter Lambert.

Evenementenbureau Dance D-Vision zond in 2016 reeds de EK-wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot scherm op de Markt van Zottegem. "Vooral bij de laatste wedstrijden stond de Markt bomvol. In open lucht kan je wel geen afterparty houden omdat je rekening moet houden met de omwonenden, waardoor heel wat voetbalfans onverzadigd naar huis trokken", vertelt Koen Van der Heyden. Voor het WK, dat deze zomer in Rusland wordt gespeeld, slaat hij de handen in elkaar met Pieter Lambert van Photonics - sinds 2016 ook de eigenaar van Sotto's.





Beste van twee werelden

"Sinds de verbouwingswerken heeft Sotto's heel wat in zijn mars. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat we hier de WK-wedstrijden gaan uitzenden. Mijn firma levert al 14 jaar grote schermen voor tal van evenementen. Samen met Koen brengen we tijdens het WK het beste van twee werelden samen: de beste schermkwaliteit en het beste entertainment", aldus Lambert.





Viploges

Tussen 14 juni en 15 juli wordt Sotto's omgebouwd tot een heuse Russische voetbaltempel. "Voetbalfans mogen zich verwachten aan een serieus aangepast decor, met Russische vlaggen en symbolen, muurbekleding en aangepaste dranken. Ook de ingang wordt verbouwd, zodat het lijkt of je een echt stadion binnenwandelt. Russische danseressen in traditionele klederdracht moeten de fans in de juiste sfeer brengen. In de evenementhal komt een scherm van 40 vierkante meter. We voorzien ook viploges met aparte ledschermen. Lokale bedrijven of sponsors kunnen zo'n loge afhuren om er met hun klanten of personeel de wedstrijden te volgen, wij zorgen voor alles. De loges bieden plaats aan 300 personen, beneden in de hal is er plaats voor 2.500 voetbalfans."





Afterparty

Door de wedstrijden indoor uit te zenden, zijn de organisatoren ook niet afhankelijk van het weer "Dat is uiteraard een extra troef", aldus Lambert. "Daarnaast is Sotto's een unieke locatie die tal van troeven heeft met de laatste technische snufjes. Zo voorzien we bij elk doelpunt van de Rode Duivels een spectaculaire lichtshow, gecombineerd met confettikanonnen. Ook gadgets zullen tijdens de wedstrijd in het publiek worden geschoten. Na elke wedstrijd volgt er ook een afterparty, met dj's zoals Dimaro, Daddy Cool, Bart Reeves en Robert abigail. Toegang tot de afterparty is, net als voor de wedstrijden, gratis."