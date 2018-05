Sotto's krijgt kunstgrasveld tijdens WK 17 mei 2018

02u43 0 Zottegem Evenementenhal Sotto's in Zottegem krijgt tijdens het WK een kunstgrasveld. "Ook led-boardings en stadionverlichting moeten de beleving compleet maken", zegt Pieter Lambert.

Dance D-Vision en Photonics toveren Sotto's tijdens het WK-voetbal om tot een Russische voetbaltempel.





"We zorgen voor een totaalbeleving. We bieden de toeschouwers zelfs een straffere ervaring aan dan in een echt stadion. Gadgets, lichtshow, danseressen en opzwepende muziek moet iedereen in extase brengen. Als extraatje leggen we op de benedenverdieping ook een kunstgrasveld van 500 vierkante meter aan. Led-boardings en stadionverlichting moeten de toeschouwers het gevoel geven dat ze zich in een echt stadion bevinden", vertelt initiatiefnemer Pieter Lambert. Ook de ingang wordt verbouwd, zodat het lijkt of je een echt stadion binnenwandelt. "Russische danseressen in traditionele klederdracht moeten de fans in de juiste sfeer brengen. In de evenementhal komt een scherm van 40 vierkante meter. We voorzien ook viploges met aparte ledschermen. Die bieden plaats aan 300 gasten. Beneden in de hal is er plaats voor 2.500 voetbalfans", vertelt Pieter Lambert.





Tal van troeven

Door de wedstrijden indoor uit te zenden, zijn de organisatoren ook niet afhankelijk van het weer. "Daarnaast is Sotto's een unieke locatie die tal van troeven heeft. Zo voorzien we bij elk doelpunt van de Rode Duivels een spectaculaire lichtshow, gecombineerd met confettikanonnen. En achteraf is er uiteraard ook steeds een afterparty met bekende dj's", besluit Lambert.





