Sotto's betaalt compensatie uit 300 FEESTVIERDERS KRIJGEN 7 EURO TERUG NA DRUKKE OUDEJAARSNACHT FRANK EECKHOUT

02u53 0 Frank Eeckhout Maar liefst 1.500 feestvierders brachten oudejaarsnacht door in Sotto's. Zottegem Zo'n 300 feestvierders, die oudejaarsavond in Sotto's in Zottegem vierden, krijgen 7 euro terug. "Personen die 30 euro betaalden, kregen normaal gezien een glas cava en fingerfood. Maar omdat er tussen middernacht en 1 uur 1.500 feestvierders voor de deur stonden, kozen we ervoor iedereen snel binnen te laten om overlast te vermijden", zegt organisator Pieter Lambert.

Het was al jaren geleden dat er nog eens feest was op oudejaarsavond in Sotto's. Heel wat feestvierders keken er dan ook naar uit om voor deze feestnacht nog eens af te zakken naar de danstempel van weleer. Organisator Pieter Lambert had kosten noch moeite gespaard om alle aanwezigen een onvergetelijke nacht te bezorgen. "Negen techniekers stonden in voor de showcontrol, vier dansers zweepten de massa op, tien portiers stonden in voor de veiligheid en buiten leidden zes parkeerwachters alles in goede banen. Daarnaast hadden we twee lijnbussen voorzien waarmee we op één uur maar liefst 1.000 bezoekers konden vervoeren en er was een shuttledienst die reed tussen Sotto's en de parking van Albert Heyn. Binnen stonden 60 barmannen en kelners in voor de bediening", vertelt Lambert.





Frank Eeckhout Er werd duchtig gedanst en geklonken op de eerste uren van 2018.

Fingerfood

Ondanks alle voorbereiding verliep tussen middernacht en één uur niet alles zoals gepland. "De mensen konden kiezen uit verschillende formules. De gewone inkom bedroeg 15 euro, maar wie 30 euro betaalde, kreeg hiervoor in ruil een glas cava, fingerfood, toegang tot het luxueuze balkon, aparte togen met een veel uitgebreidere kaart, statafels, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de master loges en drank geserveerd in glas in plaats van plastic bekers. De stormloop meteen na middernacht gooide echter roet in het eten, waardoor niet alle 300 gasten cava of fingerfood kregen. Omdat er een massa volk stond aan te schuiven, besloten we om een extra ingang te creëren waardoor we in één uur tijd meer dan 1.000 feestvierders konden binnenlaten. Aan de gedupeerden hebben we meteen laten weten dat er een terugbetaling zou volgen. Daarmee hoopten we de ontgoocheling toch ietwat weg te nemen", gaat Lambaert verder.





Nooit zo stil

Dat sommigen de organisator nu in een slecht daglicht willen plaatsen, vindt Lambert jammer. "Het is jaren geleden dat er in Sotto's 2.500 aanwezigen waren op een evenement. Van de omwonenden hebben we amper opmerkingen gekregen. Volgens enkele buren was het nog nooit zo stil geweest in en rond het gebouw tijdens een feestnacht. Dit was ons eerste grote evenement en 95 procent van de bezoekers keerde tevreden terug. We weten waar het fout liep en nemen dat mee naar een volgende evenement, want we willen enkel het beste voor onze gasten", besluit Lambert.