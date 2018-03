Soroptimisten zetten hulp in Rwandees dorpje verder 28 maart 2018

02u47 0 Zottegem Soroptimist Zottegem blijft de vrouwen in het Rwandese dorpje Rususa steunen. "Onze hulpverlening gaat nu het vierde jaar in", zegt Frieda Onraedt, die deze maand een bezoek bracht aan het dorp.

Soroptimist Zottegem, een serviceclub van en voor vrouwen en kinderen, engageert zich voor het creëren, ontwikkelen en financieren van projecten, die vrouwen helpen om economische onafhankelijkheid te verwerven. Eén van die projecten is het kweken van varkens, een project dat vier jaar geleden werd opgestart in Rususa. "Het project wordt gedragen door 26 Rwandese vrouwen. Ze moeten samenwerken om het project te doen slagen en daardoor krijgen ze weer vertrouwen in hun medemens. Dat gevoel van vertrouwen is sinds de genocide van 1994 immers niet zo evident", ervaart Frieda Onraedt. Maar wat houdt dat project eigenlijk in? "Na het kweken, wordt een deel van de varkens verkocht. Met de winst worden de stallen gemoderniseerd. De mest gebruiken de vrouwen om de grond vruchtbaarder te maken. Daardoor stijgt de opbrengst van bonen, rapen en wortelen. Die zaadjes worden trouwens geschonken door Aveve in Leeuwergem. De rest van de winst wordt door de biggenkweeksters in een sociale kas gestort. Met dat geld kunnen ze tien arme meisjes uit het dorp naar school sturen waardoor hun kansen stijgen", besluit Onraedt trots. (FEL)