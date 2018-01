Soroptimisten in de bres voor orgaan-, bloed- en stamceldonatie 31 januari 2018

Soroptimist Zottegem zet in de periode voor Valentijn opnieuw orgaan-, bloed- en stamceldonatie in de kijker.





"Iedereen kan bijdragen door zich officieel te registreren als donor in het stadhuis van zijn gemeente of online. Om de bevolking in Zottegem, Herzele, Zwalm en Oosterzele te sensibiliseren schenkt Soroptimist uit Zottegem, rond Valentijn, aan de bakkers uit deze gemeenten 15.000 broodzakken, met informatie over de actie 'Ik geef je mijn hart'. Op vrijdag 2 februari delen we aan de Delhaize in de Langestraat in Zottegem flyers en registratiefomulieren uit", laat Marina Fauconnier weten. (FEL)