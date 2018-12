Soroptimist Zottegem steunt project STEM-klas van ziekenhuisschool Karus in Melle Frank Eeckhout

27 december 2018

13u47 1 Zottegem Soroptimist Zottegem Zuid-Oost-Vlaanderen steunt de STEM-klas van ziekenhuis Karus in Melle met een cheque van 1.500 euro.

Karus is een psychiatrisch ziekenhuis met zorgtrajecten voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale problemen en psychiatrische ziektebeelden. Er zijn verschillende ambulante, semi-residentële en residentiële zorgtrajecten en de opname-duur varieert van 2 weken tot meerdere maanden. Er zijn afdelingen die zich uitsluitend richten op kinderen en jongeren en er zijn behandelafdelingen voor volwassenpsychiatrie met een specifieke jongerenwerking.

“Alle opgenomen kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar volgen les in de ziekenhuissschool. Gemiddeld krijgen de kinderen en jongeren een 7-tal uren les per week. Het aantal lesuren kan voor elke leerling worden verminderd of uitgebreid in functie van de individuele noden. Deze lesuren liggen vast binnen het behandelprogramma van de leefgroep of afdeling waar de kinderen/jongeren verblijven", zegt pr-verantwoordelijke Marina Fauconnier.

Met het bedrag gaat Karus een bouwpakket voor een 3D-printer en educatief materiaal aanschaffen.