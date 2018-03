Socialisten trekken naar deelgemeenten 27 maart 2018

Met 'Crème op het Plein' trekt sp.a Zottegem op zaterdag 28 april en zondag 29 april naar de inwoners van de verschillende Zottegemse deelgemeenten. "We deden dit ook anderhalf jaar geleden al. De inwoners kunnen bij ons terecht met hun ideeën, voorstellen en vragen en tegelijkertijd trakteren we hen op een overheerlijk ijsje. We willen de mensen een luisterend oor bieden in een gezellige sfeer," zeggen Peter Roman en Kurt De Loor, voorzitters van sp.a Zottegem. "We nemen ook de nagelnieuwe versie van ons magazine 'Pittig Zottegem' mee op toer. Dat valt de komende dagen in de brievenbussen." (FEL)