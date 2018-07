Sociale flats aan Tramstatie krijgen vorm 18 juli 2018

In de Arthur Gevaertlaan verrijzen momenteel 32 nagelnieuwe sociale huurappartementen. De oplevering is gepland voor juli volgend jaar.





Sinds een tiental jaar zet Zottegem sterk in op sociale woningbouw. En het project 'Tramstatie' is één van die projecten die momenteel volop ontwikkeld worden in de Egmontstad. Schepen van Wonen Kurt De Loor (sp.a) is alvast tevreden. "De derde fase van dit project omvat één woningblok met twee ingangen en 22 appartementen met twee slaapkamers", zegt hij. "Er zijn ook twee appartementen met één slaapkamer. Er is ook een woningblok met acht sociale huurappartementen met telkens twee slaapkamers. Na deze derde en laatste fase zal het aantal sociale huurwoningen van het woonproject Tramstatie uitkomen op een honderdtal, en het aantal sociale koopwoningen op vier. Een grote meerwaarde wanneer we wonen in de Egmontstad betaalbaar willen houden voor iedereen", aldus De Loor.





De woningen aan de Tramstatie zijn ook ideaal gelegen. "Je woont vlak bij het centrum en ook de nabijheid van het OCMW is een extra troef", geeft Kurt De Loor nog mee.





(FEL)