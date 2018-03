Snelheidremmers voor veiliger verkeer op Stationsplein 02 maart 2018

03u10 0 Zottegem Schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V) lijkt dan toch gewonnen om snelheidsremmers te plaatsen op het Stationsplein in Zottegem. "De verkeerdrempels moeten wegneembaar zijn én bestand zijn tegen de vele bussen die over het plein rijden", zegt de schepen.

Oppositiepartij N-VA hamerde tijdens de gemeenteraad nog eens op de verkeersveiligheid op het Stationsplein. Sinds de heraanleg is dat plein omgevormd tot woonerf, waardoor de maximum toegelaten snelheid 20 per uur is en voetgangers en fietsers overal voorrang hebben. Maar bitter weinig weggebruikers houden zich aan deze snelheid wat vaak tot gevaarlijke situaties leidt voor de zwakke weggebruikers. "We pleitten al vaker voor verkeersdrempels, maar telkens stuurde de schepen ons wandelen met het argument dat men nog moest wennen aan de nieuwe situatie. Maandag bleek hij plots wel oren te hebben naar onze argumenten. De verkeersdrempels moeten wel wegneembaar zijn, maar zo'n modellen bestaan niet volgens hem. We gingen dan maar zelf op zoek en vonden al gauw een type dat bestand is tegen zwaar verkeer tot 40 ton en dat enkel met vier bouten diende vastgemaakt te worden. En dat ook nog eens tegen een zeer voordelige prijs", zegt Matthias Diependaele (N-VA). Schepen Vansintjan laat weten dat N-VA de naam van de leverancier mag doorgeven. "Als blijkt dat de drempels zonder te lijmen kunnen vastgemaakt worden, zullen onze diensten meteen contact opnemen met deze levernacier", belooft Vansintjan. (FEL)