Smullen van een lekker Egmontbrood... 03 februari 2018

03u11 0 Zottegem Bij Bakkerij Sint-Anna staat bakker Bart natuurlijk niet verlegen om een smakelijke stunt. Speciaal voor het Egmontjaar brengt hij een Egmontbroodje op de markt.

Het is een heerlijk zacht broodje geworden met rozijnen, parelsuiker en appelstukjes. Bovendien origineel afgewerkt met de naam 'Lamoraal Van Egmont'. Voor 3,20 euro kan je ervan smullen.. AD Delhaize Zottegem eert Lamoraal van Egmont met een lekkere gin. Die kreeg de toepasselijke naam 'Egmont's Garden' mee. De gin wordt handmatig gestookt bij Stokerij Rubbens in originele koperen ketels. Een fles kost 29,99 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel voor de bescherming van de Zottegemse natuurgebieden.





In het kader van het Egmontjaar stelt champagnekenner en -liefhebber, Willy Pandelaere, een exclusieve Egmont-champagne voor. Hij liet de champagne bottelen met een -hoe kan het ook anders - Egmont-champagnedop. Een echte must-have voor verzamelaars. Je kan dit collector's item al op de kop tikken voor 25 euro per fles. Ook daarvan gaat 5 euro naar een goed doel. (FEL)