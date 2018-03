Smalste voetpad ligt in Godveerdegemstraat STAD HEEFT AL OPDRACHT GEGEVEN OM STOEP TE VERBREDEN FRANK EECKHOUT

16 maart 2018

02u48 0 Zottegem Het smalste voetpad van Zottegem en misschien wel van Vlaanderen ligt in de Godveerdegemstraat. "Op sommige plaatsen is het voetpad amper 60 centimeter breed. Bewoners kunnen niet eens een vuilzak buitenzetten", klinkt het.

Op maandag 12 februari startte een aannemer met het vernieuwen van het wegdek in de Godveerdegemstraat. Het wegdek werd vernieuwd in asfalt, er werden nieuwe boordstenen en nieuwe voetpaden aangelegd. "Maar die voetpaden vallen toch wel heel smal uit. Op sommige plaatsen zijn ze amper 60 centimeter breed. Bovendien komen de voetpaden tot tegen de gevels van de woningen.





Voor de bewoners is het dus levensgevaarlijk om hun huis te verlaten, want ze staan meteen op straat. Zelfs een vuilzak of gft-container buitenzetten is quasi onmogelijk. En dan hebben we het nog niet over rolstoelgebruikers of kinderwagens. Niet enkel de bewoners riskeren hier hun leven, ook voor personen die hier passeren is het gebruik van dit voetpad niet zonder risico", zegt gemeenteraadslid Dirk Minnaert (Open Vld).





Het raadslid sloeg er de wetgeving op na en merkt op dat voetpaden minsten anderhalve meter breed moeten zijn. "Zeker bij een rooilijnbreedte van meer dan 10 meter zoals in de Godveerdegemstraat. Het is duidelijk dat de nieuw aangelegde weg niet voldoet aan de bestaande wetgeving inzake minimale breedte van de voetpaden. Aanpassingen aan de voetpaden zullen een meerprijs betekenen. Toch is het nodig de veiligheid van de gebruikers te garanderen. We roepen het stadsbestuur dan ook op hier dringend werk van te maken", besluit Minnaert.





Aanpassingswerken

Bewoonster Nicole Goor zucht eens diep als we haar aanspreken over het voetpad voor haar deur. "Voor de werken startten, heb ik al een paar keer geklaagd over de voetpaden hier. Ik hoef je dus je dus niet te vertellen hoe opgelucht ik was toen de straat heraangelegd werd. Ik trok echter grote ogen toen ik merkte dat de voetpaden amper een halve meter breed waren. Als ik een stap durf buitenzetten, moet ik opletten dat ik niet meteen op de straat sta. Als suikerpatiënte riskeer ik bovendien ooit in een rolstoel te belanden. Ik vraag mij af hoe ik dat ga moeten aanpakken", zegt de vrouw verbolgen.





Maar zover dreigt het niet te komen, want schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) laat weten dat hij al opdracht gegeven heeft om aanpassingswerken uit te voeren. "Daar is inderdaad iets fout gelopen", erkent hij. "We hebben de aannemer al gevraagd om de boordstenen over de lengte van de vier huizen af te slijpen en het voetpad te verbreden tot anderhalve meter. Dat is jammer voor de meerkost, maar globaal gezien maken we de Godveerdegemstraat wel heel wat veiliger", aldus Vansintjan.