Slechte paden in Breiveldepark 15 maart 2018

Open Vld kaart de slechte wandelpaden in het park van Breivelde aan. "Op een mooie lentedag kan het er heerlijk wandelen zijn. Maar in het zicht van de mooie vijvers, prachtige bomen en vergezichten, sukkel je regelmatig van het ene slijkerige pad naar de andere modderpoel. Zeker met rolstoelen, kinderwagens of met propere kleren aan, is het dan onbegonnen werk het park te betreden. Eind januari kaartte een bezoeker die toestand al aan, maar bijna twee maanden later is de situatie nog steeds dezelfde", klinkt het. De liberalen gaan maandag op de gemeenteraad vragen om de wandelpaden beter te onderhouden en om enkele parkeerplaatsen voor mindervaliden te voorzien aan het kasteel. (FEL)