Skaten op Openspelendag 24 maart 2018

De paasvakantie mooi afsluiten, kan op zondag 15 april in het park van het Kasteel van Egmont, want dan wordt het park omgetoverd tot eern pretpark. Openspelendag pakt uit met veel nieuwe attracties, maar de absolute topper wordt een mobiel skatepark op de parking achter de bib. "Naast het materiaal zullen de skaters een professionele initiatie krijgen. De andere nieuwe attracties op het programma zijn: een virtual reality zonde in De Muze, verteltheater met muzikant, een cartoonist, oudoor lasershooten, discotent,kantelvrachtwachten en een bobcats parcours", licht schepen van Jeugd Sandra De Roeck (sp.a) toe. Net als vorig jaar zal er natuurlijk een peuterdorp zijn voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Ouders en grootouders mogen gratis binnen in dit ééndagspretpark, voor hen wordt een gezellig plaatsje voorzien. (FEL)